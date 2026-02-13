Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7350 liradan, avro 51,8680 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 43,6490, avro ise 52,0040 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7350 liradan, avro 51,8680 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,7330 liradan alınan dolar, 43,7350 liradan satılıyor. 51,8660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8680 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,6490, avronun satış fiyatı ise 52,0040 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi