Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,7350 liradan, avro 51,8680 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 43,6490, avro ise 52,0040 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada 43,7330 liradan alınan dolar, 43,7350 liradan satılıyor. 51,8660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8680 lira oldu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi