İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolarin satış fiyatı 41,2520 lira, avronun satış fiyatı ise 48,2160 lira olarak belirlendi. Dolar dün 41,1620 liradan işlem görüyordu.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2520 liradan, avro 48,2160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,2500 liradan alınan dolar, 41,2520 liradan satılıyor. 48,2140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,2160 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,1620, avronun satış fiyatı ise 48,0580 lira olmuştu.

