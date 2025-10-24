İstanbul'da Dolar ve Euro'da Güncel Fiyatlar
İstanbul serbest piyasada dolar 42,0620 liradan, avro ise 48,8580 liradan işlem görüyor. Dün dolar satış fiyatı 41,9840 lira, avro satış fiyatı ise 48,8990 lira olarak belirlenmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,0620 liradan, avro 48,8580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,0600 liradan alınan dolar, 42,0620 liradan satılıyor. 48,8560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8580 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,9840, avronun satış fiyatı ise 48,8990 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi