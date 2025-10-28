İstanbul'da Dolar ve Avro'nun Gün Başlangıç Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9590 liradan, avro ise 48,9410 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 41,9180, avro ise 48,8510 liradan satılmıştı.
Serbest piyasada 41,9570 liradan alınan dolar, 41,9590 liradan satılıyor. 48,9390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9410 lira oldu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi