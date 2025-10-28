Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro'nun Gün Başlangıç Fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9590 liradan, avro ise 48,9410 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 41,9180, avro ise 48,8510 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9590 liradan, avro 48,9410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,9570 liradan alınan dolar, 41,9590 liradan satılıyor. 48,9390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9410 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,9180, avronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
