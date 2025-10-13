İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatlarında Son Durum
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8180 liradan, avro 48,6110 liradan işlem görerek haftaya başladı. Geçtiğimiz Cuma günü dolar 41,8240 lira, avro ise 48,3690 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8180 liradan, avro 48,6110 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 41,8160 liradan alınan dolar, 41,8180 liradan satılıyor. 48,6090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,6110 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,8240, avronun satış fiyatı ise 48,3690 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi