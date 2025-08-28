İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatlarında Güncel Durum

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0530 liradan, avro ise 47,9280 liradan işlem görmeye başladı. Dün dolar 41,0400 lira, avro ise 47,6400 lira seviyelerindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0530 liradan, avro 47,9280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,0510 liradan alınan dolar, 41,0530 liradan satılıyor. 47,9260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,9280 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,0400, avronun satış fiyatı ise 47,6400 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul'da kanlı pusu! Kafede oturan kulüp başkanının kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.