İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatlarında Güncel Durum
İstanbul serbest piyasada dolar 41,0530 liradan, avro ise 47,9280 liradan işlem görmeye başladı. Dün dolar 41,0400 lira, avro ise 47,6400 lira seviyelerindeydi.
Serbest piyasada 41,0510 liradan alınan dolar, 41,0530 liradan satılıyor. 47,9260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,9280 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,0400, avronun satış fiyatı ise 47,6400 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi