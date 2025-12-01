İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Yükselişte
İstanbul serbest piyasada dolar 42,5110 liradan, avro 49,3430 liradan haftaya başlangıç yaptı. Cuma günü dolar 42,4850, avro 49,2360 lira seviyesindeydi.
Serbest piyasada 42,5090 liradan alınan dolar, 42,5110 liradan satılıyor. 49,3410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,3430 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 42,4850, avronun satış fiyatı ise 49,2360 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi