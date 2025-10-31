İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Yükselişte
İstanbul serbest piyasada dolara 42,0210 lira, avroya ise 48,6390 lira üzerinden işlem görmeye başladı. Dolar dün 41,9830 liradan satılırken, avro 48,7200 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,0210 liradan, avro 48,6390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,0190 liradan alınan dolar, 42,0210 liradan satılıyor. 48,6370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,6390 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,9830, avronun satış fiyatı ise 48,7200 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi