İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 41,6930 liradan, avro ise 48,8890 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolar 41,6820, avro ise 48,9810 lira olarak işlem görmüştü.
Serbest piyasada 41,6910 liradan alınan dolar, 41,6930 liradan satılıyor. 48,8870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8890 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,6820, avronun satış fiyatı ise 48,9810 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi