İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 41,6930 liradan, avro ise 48,8890 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolar 41,6820, avro ise 48,9810 lira olarak işlem görmüştü.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
