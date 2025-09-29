İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 41,5720 liradan, avro 48,7960 liradan işlem görmeye başladı. Doların satış fiyatı Cuma günü 41,5690 lira, avronun satış fiyatı ise 48,6130 lira idi.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,5720 liradan, avro 48,7960 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 41,5700 liradan alınan dolar, 41,5720 liradan satılıyor. 48,7940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,7960 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,5690, avronun satış fiyatı ise 48,6130 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi