İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasasında dolar ve avro fiyatları, yeni haftaya artışla başladı. Dolar 41,2630 liradan, avro ise 48,3970 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 41,2610 liradan alınan dolar, 41,2630 liradan satılıyor. 48,3950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,3970 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,2510, avronun satış fiyatı ise 48,5010 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
