İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasasında dolar ve avro fiyatları, yeni haftaya artışla başladı. Dolar 41,2630 liradan, avro ise 48,3970 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,2630 liradan, avro 48,3970 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 41,2610 liradan alınan dolar, 41,2630 liradan satılıyor. 48,3950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,3970 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,2510, avronun satış fiyatı ise 48,5010 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi