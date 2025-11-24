İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselerek Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4450 liradan, avro ise 48,9510 liradan işlem görmeye başladı. Cuma günü dolar 42,4440, avro 48,9370 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4450 liradan, avro 48,9510 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 42,4430 liradan alınan dolar, 42,4450 liradan satılıyor. 48,9490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9510 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 42,4440, avronun satış fiyatı ise 48,9370 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi