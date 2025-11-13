İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,2490 liradan, avro 49,0800 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar 42,2330, avro ise 48,9140 liradan satışa sunulmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,2490 liradan, avro 49,0800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,2470 liradan alınan dolar, 42,2490 liradan satılıyor. 49,0780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,0800 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,2330, avronun satış fiyatı ise 48,9140 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi