İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 42,2310 liradan, avro ise 48,8650 liradan işlem görmeye başladı. Dün dolar 42,2290, avro ise 48,8460 liradan satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,2310 liradan, avro 48,8650 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,2290 liradan alınan dolar, 42,2310 liradan satılıyor. 48,8630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8650 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,2290, avronun satış fiyatı ise 48,8460 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi