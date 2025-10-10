Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8190 liradan, avro ise 48,3880 liradan güne başladı. Önceki gün doların satış fiyatı 41,7240, avronun satış fiyatı ise 48,5350 lira olarak kaydedilmişti.

Dün doların satış fiyatı 41,7240, avronun satış fiyatı ise 48,5350 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
