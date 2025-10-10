İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8190 liradan, avro ise 48,3880 liradan güne başladı. Önceki gün doların satış fiyatı 41,7240, avronun satış fiyatı ise 48,5350 lira olarak kaydedilmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8190 liradan, avro 48,3880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,8170 liradan alınan dolar, 41,8190 liradan satılıyor. 48,3860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,3880 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,7240, avronun satış fiyatı ise 48,5350 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi