İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, avro ise 48,3630 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün, dolar 41,2720 lira, avro ise 48,5630 lira seviyesindeydi.
Serbest piyasada 41,2790 liradan alınan dolar, 41,2810 liradan satılıyor. 48,3610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,3630 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,2720, avronun satış fiyatı ise 48,5630 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi