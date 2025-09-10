Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, avro ise 48,3630 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün, dolar 41,2720 lira, avro ise 48,5630 lira seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
