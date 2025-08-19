İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9000 liradan, avro ise 47,7170 liradan işlem görerek güne başladı. Dün doların satış fiyatı 40,8900, avronun satış fiyatı ise 47,7500 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9000 liradan, avro 47,7170 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,8080 liradan alınan dolar, 40,9000 liradan satılıyor. 47,7150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7170 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 40,8900, avronun satış fiyatı ise 47,7500 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu

Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.