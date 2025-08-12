İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7200 liradan, avro 47,3390 liradan işlem görüyor. Önceki gün dolar 40,6950, avro ise 47,3290 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7200 liradan, avro 47,3390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,7180 liradan alınan dolar, 40,7200 liradan satılıyor. 47,3370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,3390 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6950, avronun satış fiyatı ise 47,3290 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.