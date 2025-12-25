Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 42,8460 liradan, avro 50,6200 liradan satışa sunuldu. Dünkü fiyatlarla karşılaştırıldığında dolar ve avroda küçük değişiklikler görüldü.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8460 liradan, avro 50,6200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,8440 liradan alınan dolar, 42,8460 liradan satılıyor. 50,6180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,6200 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8490, avronun satış fiyatı ise 50,6560 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
