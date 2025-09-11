Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güncel

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, avro 48,3750 liradan güne başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 41,2850 lira, avronun satış fiyatı ise 48,4330 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
