İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güncel
İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, avro 48,3750 liradan güne başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 41,2850 lira, avronun satış fiyatı ise 48,4330 lira olarak belirlenmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,2810 liradan, avro 48,3750 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,2790 liradan alınan dolar, 41,2810 liradan satılıyor. 48,3730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,3750 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,2850, avronun satış fiyatı ise 48,4330 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi