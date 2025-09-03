İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güncel
İstanbul serbest piyasada dolarin satış fiyatı 41,1690 lira, avronun satış fiyatı ise 47,9150 lira olarak belirlendi. Önceki günde dolar 41,1550, avro ise 48,0290 liradan işlem görmüştü.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,1690 liradan, avro 47,9150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,1670 liradan alınan dolar, 41,1690 liradan satılıyor. 47,9130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,9150 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,1550, avronun satış fiyatı ise 48,0290 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi