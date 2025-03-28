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İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Belirlendi

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İstanbul serbest piyasada dolar 38,0170 liradan, avro ise 41,0280 liradan işlem görmeye başladı. Dün dolardaki satış fiyatı 38,0110 lira, avronun ise 41,1760 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0170 liradan, avro 41,0280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,0150 liradan alınan dolar, 38,0170 liradan satılıyor. 41,0260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,0280 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0110 lira, avronun satış fiyatı ise 41,1760 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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