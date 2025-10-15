Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8340 liradan, avro 48,6430 liradan işlem görmeye başladı. Dolar önceki gün 41,8300 liradan satılırken, avronun satış fiyatı 48,4540 lira olmuştu.

Serbest piyasada 41,8320 liradan alınan dolar, 41,8340 liradan satılıyor. 48,6410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,6430 lira oldu.

