İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8340 liradan, avro 48,6430 liradan işlem görmeye başladı. Dolar önceki gün 41,8300 liradan satılırken, avronun satış fiyatı 48,4540 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi