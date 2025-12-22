Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,8160 liradan, avro ise 50,2020 liradan haftaya başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 42,8080 lira, avronun ise 50,2310 lira olmuştu.
Serbest piyasada 42,8140 liradan alınan dolar, 42,8160 liradan satılıyor. 50,2000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,2020 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 42,8080, avronun satış fiyatı ise 50,2310 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi