Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8160 liradan, avro ise 50,2020 liradan haftaya başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 42,8080 lira, avronun ise 50,2310 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8160 liradan, avro 50,2020 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,8140 liradan alınan dolar, 42,8160 liradan satılıyor. 50,2000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,2020 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,8080, avronun satış fiyatı ise 50,2310 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

7 yıldır kaçıyordu! Katili JASAT yakaladı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
title