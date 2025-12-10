Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,5960 lira, avro ise 49,5860 lira olarak işlem görüyor. Dolar ve avro fiyatlarında önceki güne göre küçük değişiklikler gözlemlendi.
Dün doların satış fiyatı 42,5940, avronun satış fiyatı ise 49,5980 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi