İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 41,9480 lira, avro ise 49,0060 liradan işlem görmeye başladı. Cuma günü dolar 41,9480, avro 48,9990 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,9480 liradan, avro 49,0060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,9460 liradan alınan dolar, 41,9480 liradan satılıyor. 49,0040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,0060 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,9480, avronun satış fiyatı ise 48,9990 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi