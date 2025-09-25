İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,4720 liradan, avro ise 48,8190 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün doların satış fiyatı 41,4590, avronun satış fiyatı ise 48,6930 lira olarak kaydedilmişti.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi