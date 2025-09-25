Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4720 liradan, avro ise 48,8190 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün doların satış fiyatı 41,4590, avronun satış fiyatı ise 48,6930 lira olarak kaydedilmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4720 liradan, avro 48,8190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,4700 liradan alınan dolar, 41,4720 liradan satılıyor. 48,8170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,8190 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,4590, avronun satış fiyatı ise 48,6930 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu

Noterden çıkar çıkmaz telefona sarıldı: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.