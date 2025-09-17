İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,2890 liradan, avro 48,9930 liradan güne başladı. Doların alınışı 41,2870 lira, satış fiyatı ise 41,2890 lira olarak belirlenmiştir. Avronun alınış fiyatı 48,9910 lira, satış fiyatı ise 48,9930 lira olarak kaydedilmiştir.
Dün doların satış fiyatı 41,2710, avronun satış fiyatı ise 48,8400 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi