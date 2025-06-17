İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 39,3740 liradan, avro ise 45,5640 liradan güne başladı. Doların dünki satış fiyatı 39,3900, avronun satış fiyatı ise 45,7710 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,3740 liradan, avro 45,5640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,3720 liradan alınan dolar, 39,3740 liradan satılırken, 45,5620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,5640 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,3900, avronun satış fiyatı ise 45,7710 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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