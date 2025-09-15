İstanbul'da 8. Doğal Yaşam Festivali 27-28 Eylül'de Düzenleniyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü, 27-28 Eylül'de 8. Doğal Yaşam Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, "Bu Festival Bizim" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte doğal yaşam bilinci ve sağlıklı yaşam yöntemleri öne çıkarken farklı alanlarda bilgi paylaşımı yapılacak.

Festival kapsamında seminerler, söyleşiler, atölyeler ve sahne etkinliklerinden oluşan geniş içerikli bir program katılımcılarla buluşacak. Biletler, Biletinial platformu üzerinden satışa sunuluyor.

Festival boyunca atölyeler ve sahne performansları yer alacak. Doğaya, sağlığa ve iyi hissetmeye dair ne varsa söyleşilerden uygulamalı atölyelere, doğal ürünlerden keyifli sohbetlere kadar her şey bu festivalde olacak.

Festivalde seminer, atölye ve söyleşiler öne çıkacak

Etkinlik kapsamında alanında uzman doktorlar, akademisyenler ve eğitmenler doğal yaşamla ilgili çeşitli sunumlar gerçekleştirecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen üreticiler, organik gıdalar, ekolojik temizlik ürünleri ve doğal kozmetiklerle festival alanında yer alacak.

Katılımcılar, doğal ürünleri deneyimleme fırsatının yanı sıra sağlıklı yaşamın bilimsel yönlerine dair bilgi de edinebilecek. Etkinlik kapsamında astrolojiden aromaterapiye kadar çeşitli atölye çalışmaları ve kitapseverler için okuma etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk gününde Derya Baykal, Ebru Demirhan ve Tuna Kamhi ile iki ayrı söyleşide yer alacak. Aynı gün, "Virgül Kitap Kulübü" kapsamında Sibel Kırcadere Uslu ile Matt Haig'in "Gece Yarısı Kütüphanesi" adlı kitabı üzerine bir okuma etkinliği düzenlenecek. Aslı Taşdemiroğlu'nun aromaterapi atölyesi ve astrolog Ozan Güner'in 2026 yılına dair astrolojik öngörüleri de programda yer alıyor.

Etkinliğin ikinci gününde Elif Yediler Teziş ve Seda Nur Kaya Göncü ile "Şifa Çemberi" yapılacak. Ayrıca, yazar Aret Vartaryan da kişisel gelişim temalı söyleşisiyle katılımcılarla buluşacak.

Festival kapsamında Türk Sinema Vakfı (TÜRSAV) işbirliğiyle düzenlenen "Doğanın Ruhu" temalı kısa film yarışmasının kazananları, 28 Eylül'de yapılacak ödül töreniyle açıklanacak. Yarışmada birinci filme 100 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye ise 25 bin lira para ödülü verilecek.