İstanbul'da 640 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı

ÜSKÜDAR'da vatandaşlara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Bugün itibariyle İstanbul'umuzda yüzyılın dönüşümünde tam 640 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Üsküdarlı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza teveccüh gösteriyor. Sizlere, Üsküdarlı kardeşlerimize geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sözümüzdür. Bu şehirde hiçbir vatandaşımız güvensiz yapılarda oturmayacak. Bu şehrin hangi ilçesinde, hangi sokağında, hangi caddesinde olursa olsun tek bir riskli yapı dahi bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi