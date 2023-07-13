İstanbul'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Tanıtımı Yapıldı

İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde, Türkiye'den çok sayıda şirket ve Çinli firma temsilcisi yer aldı. Çin'in Türkiye Büyükelçisi etkinliğin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini belirtti. Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Çarşamba günü düzenlenen etkinliğe Türkiye'den çok sayıda şirket ve Çinli firma temsilcisi katıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Li Shaobin, etkinliğin, Çin'in iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilip derinleştirilmesine büyük önem atfettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na art arda beş yıldır katıldığını hatırlatan Liu, fuarla birlikte Türkiye'nin Çin'e ihracatının 500 milyon ABD dolarını aştığını kaydetti.

Shanghai'daki Çin Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin Başkanı Ning Feng, Türk şirketlerini fuara katılmaya ve Çin pazarının sunduğu geniş imkanlardan en üst düzeyde faydalanmaya davet etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Baş Koordinatörü Jak Eskinazi ise fuarın, Türkiye'nin Çin'e daha fazla ürün ihraç etmesine yardımcı olacağını söyledi.

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)