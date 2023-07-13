İstanbul'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yönelik Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğine Türkiye'den çok sayıda şirket ve Çinli firma temsilcisi katıldı. Çin'in Türkiye Büyükelçisi etkinliğin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem atfettiğini belirtti.

İSTANBUL, 13 Temmuz (Xinhua) -- İstanbul'da 6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Çarşamba günü düzenlenen etkinliğe Türkiye'den çok sayıda şirket ve Çinli firma temsilcisi katıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Li Shaobin, etkinliğin, Çin'in iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilip derinleştirilmesine büyük önem atfettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na art arda beş yıldır katıldığını hatırlatan Liu, fuarla birlikte Türkiye'nin Çin'e ihracatının 500 milyon ABD dolarını aştığını kaydetti.

Büyükelçi, "Türk tarafının, daha fazla katılımcının fuarda yer almasını sağlamasını, Çin'le ticari alışveriş ve işbirliğinin genişletmesini ve Çin'in dışa açılma ve ekonomik kalkınmasının faydalarını paylaşmasını umuyoruz" diye konuştu.

Shanghai'daki Çin Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nin Başkanı Ning Feng, Türk şirketlerini fuara katılmaya ve Çin pazarının sunduğu geniş imkanlardan en üst düzeyde faydalanmaya davet etti.

Ning, "1,4 milyarlık nüfusu ve 400 milyonu aşan orta gelir tüketici grubuyla Çin, dünyanın en fazla gelecek vaat eden süper büyük pazarıdır" ifadelerini kullandı. Ning'e göre Çin'in ithalatının önümüzdeki 10 yıl içinde 22 trilyon ABD dolarını aşacağı tahmin ediliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Baş Koordinatörü Jak Eskinazi ise fuarın, Türkiye'nin Çin'e daha fazla ürün ihraç etmesine yardımcı olacağını söyledi.

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek.