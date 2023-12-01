İstanbul'da 125 Fırında Tarifeye Uygun Olmayan Ekmek Satışı Tespit Edildi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren ekmek fırınlarında tarifeye uyulup uyulmadığını denetledi. Son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 125 fırında tarifeye uygun olmayan ekmek satıldığı tespit edildi. Söz konusu fırınlar hakkında Ticaret Bakanlığına tutanaklar gönderildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentte fırın denetimleri gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetim ekiplerince, İstanbul'da faaliyet gösteren ekmek fırınlarında tarifeye uyulup uyulmadığı konusu aralıksız denetlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 125 fırında tarifeye uygun olmayan ekmek satıldığı tespit edildi. Tarifeye aykırı ekmek satışı yaptığı tespit edilen söz konusu fırınlar hakkında düzenlenen tutanaklar, Haksız Fiyatı Değerlendirme kurulunda incelenmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderildi.

Açıklamada, kurulun, her aykırılık için 331 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulayabildiği, idari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde ceza tutarının iki katı uygulandığı bildirildi.