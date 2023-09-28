İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terkos-İkitelli İsale Hattı'nın açılışını yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Terkos- İkitelli İsale Hattı'nın açılış törenine katıldı. İstanbul'daki su kuraklığına dikkat çeken İmamoğlu, "Kuraklık Anadolu yakasını bir etkiliyorsa ne yazık ki Avrupa Yakası'nı beş etkiliyor ve uzun zamandır yaklaşık 4-5 yıldır Trakya'da yaşanan daha etkili kuraklık bu dönem çok yüksek bir biçimde hissediliyor. Bu bağlamda Avrupa yakasında suya, doğaya ve çevreye dönük duyarlılık ve yatırımlar çok daha hassas bir noktada. Bu yönüyle bir damla suyun bile önem taşıdığı bu zaman diliminde çok önemli bu projeyi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Başakşehir İSKİ Terkos- İkitelli İsale Hattı açılış törenine katıldı. Törene, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve görevliler katıldı. Terkos- İkitelli İSKİ İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışıyla arıza durumlarında da yaşanabilecek olası su kesintilerinin önüne geçilmesi planlanıyor. İmamoğlu konuşmasının ardından hattın açılışını gerçekleştirdi.

"HASSASİYETİMİZİ ELBETTE DAHA YÜKSEK SEVİYEDEDİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların su kullanımı konusunda dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, "Meclis üyeleriyle yaptığımız toplantımızda İstanbul'un bu kuraklığının hepimizi tehdit ettiğini ve buna yönelik sokak sokak, mahalle mahalle insanlarımızın bilinçlendirilmesi noktasında çalışmamız gerektiği konusunu konuştuk ve paylaştık. Burada özellikle yine aramızda bulunan muhtarlarımızın çok önemli katkılarını talep ediyoruz. Bir damla suyu bile heba etmeden insanlarımızın bilinçli bir şekilde suyu kullanmalarını sağlamasını istiyoruz. İstanbul için içme suyu temin etmek az önce genel müdürümüz de ifade etti yüzlerce yıldır önemli bir konudur, önemli bir sorundur. Özellikle tarihin en kurak dönemini yaşadığımız bugünlerde hassasiyetimiz elbette daha yüksek bir seviyededir. Resmi olarak her ne kadar 16 milyon insanımıza su sağladığımızı konuşsak da aslında İstanbul'da biz 20 milyona yakın insana su temin ettiğimizi lütfen bütün hemşerilerimiz bilsinler. Yaklaşık 1 ay önce İSKİ içme suyu ve kanalizasyon master planımızı bütün vatandaşlarımızla paylaştık. Bu planla İstanbul'umuzun önümüzdeki 30 yıl boyunca yeterli ve kaliteli içme suyuna erişilebilmesi adına gerekli çevresel teknik finansal ve kurumsal bütün çalışmaları bütün şartları, bütün koşulları ortaya koyduk" dedi.

"AVRUPA YAKASINDA DUYARLILIK VE YATIRIMLAR ÇOK DAHA HASSAS BİR NOKTADA"

İmamoğlu İstanbul'daki kuraklığa dikkat çekerek, "İSKİ 33 bin 600 metrelik çelik boru imalatına dayalı bu projeyi bütün zor şartlara, zor koşullara kısıtlamalara rağmen öz sermayesiyle finanse etti, başardı ve bitirdi. Böylece Terkos'tan daha fazla ham suyu İkitelli arıtma tesisimize aktarıyor olacağız. Bu proje, Avrupa Yakası'nda artan içme suyu ihtiyacının karşılanmasına çok büyük katkı sunacak. Kuraklık Anadolu yakasını bir etkiliyorsa ne yazık ki Avrupa Yakası'nı beş etkiliyor ve uzun zamandır yaklaşık 4-5 yıldır Trakya'da yaşanan daha etkili kuraklık bu dönem çok yüksek bir biçimde hissediliyor. Bu bağlamda Avrupa yakasında suya, doğaya ve çevreye dönük duyarlılık ve yatırımlar çok daha hassas bir noktada. Bu yönüyle bir damla suyun bile önem taşıdığı bu zaman diliminde çok önemli bu projeyi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi su konusunda daha duyarlı, daha derinden hissederek su israfını engelleyen ve su tasarrufunu önceleyen hayatının bir meselesi ve felsefesi haline getiren bir yaşam sunmalarını kendilerine de diliyorum. Bütün hemşehrilerimizin başta İstanbul'daki sevgili çocuklarımızın ve çok kıymetli gençlerimizin ve tabii ki yine her zaman özenli bir şekilde davranacağına inandığım kıymetli hanımefendilerin su tasarrufuna özel bir önem göstereceklerini biliyor, onları göreve davet ediyorum. Bu duyarlılık gerçekten bizi zor zamanlarda sıkıntılardan ve tehditlerden koruyacaktır" diye konuştu.