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İstanbul Boğazı, Yüksek Plaj Fiyatlarından Dolayı Tercih Ediliyor

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İstanbul'da plaj fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar serinlemek için İstanbul Boğazı'na yöneliyor. Boğaz'ın kıyısında yer alan semtler, denize girilebilecek alanlarıyla ilgi görüyor.

İSTANBUL (İHA) – Özel beach'lere fiyatından dolayı giremeyen vatandaşlar serinlemek için İstanbul Boğazı'nı seçti.

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için plaj arayışına girdi. Son yıllarda plaj fiyatlarının artması da vatandaşların alternatiflere yönelmesine neden oldu. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar yüksek giriş ücretlerinden dolayı İstanbul Boğazı'nda denize girmeyi tercih etti. İstanbul'da plaj fiyatlarının 400 ila 1000 lira arasında değiştiği görüldü.

İstanbul Boğazı'nda denize girenlerin sayısındaki artış da dikkat çekti. Boğaz'ın kıyısında yer alan Bebek, Arnavutköy, Ortaköy ve Tarabya gibi semtler denize girilebilecek alanlarıyla ilgi gördü. Vatandaşlar plajların sunduğu hizmetlerden feragat ederek İstanbul Boğazı'nın manzarası ve temiz suyunda denizin keyfini çıkardı.

İstanbul Boğazı'nı yıllardır tercih ettiğini söyleyen Ali Kılıç, "Yüzmek için 13 yıldır İstanbul Boğazı'nı tercih ediyorum. Boğaz'da akıntı oluyor, dikkat etmek gerekiyor. İstanbul'un her yerine yakın olduğu için Boğaz uygun oluyor. İş temposundan fırsat buldukça geliyorum. Tatil için zamanım olmadığı için boğaza gelip yüzüyorum" dedi.

"Yüzme bilmeyenler Boğaz akıntısında dikkatli olmalı"

Ahmet Şekerci ise "İstanbul'da plajlar çok kalabalık oluyor. İstanbul Boğazı çok kalabalık değil ve şehir merkezine yakın. Başka plajlarda yüksek fiyatlar var. Burayı yüksek fiyatlı plajlar yerine tercih ediyoruz. Boğaz'da akıntı oluyor, yüzme bilmeyenler dikkatli olmalı" diye konuştu.

"Plaj fiyatları çok yüksek olduğu için İstanbul Boğazı'nı tercih ediyorum"

Plaj fiyatlarının yüksek olmasından yakınan bir başka vatandaş da "Geçen sene plajlara gidiyorduk fiyatlar 100-150 liraydı. Bu sene 500 ile 1000 lira arasında. Adaları tercih ediyorduk, adalardaki fiyatlar da artık çok yüksek. Plaj fiyatları çok yüksek olduğu için İstanbul Boğazı'nı tercih ediyorum. İstanbul Boğazı da çok güzel, merkezi konumda olduğu için hemen gelebiliyorum. Ücretsiz denize girebiliyorum. Boğazın suyu temiz, konum da uygun olduğu için geliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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