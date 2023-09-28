Türkiye'de üretilip Rusya'ya ihraç edilen basınç tank İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Tankın taşındığı Rusya bandıralı OLLAN isimli gemiye, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları eşlik etti. İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan geminin Rusya'nın Rostov Limanı'na gideceği öğrenildi.

İSTANBUL Boğazı'ndan geçirilen basınçlı dev tank ilgi çekti.

Türkiye'de üretilip Rusya'ya ihraç edilen basınç tank İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Tankın taşındığı Rusya bandıralı OLLAN isimli gemiye, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları eşlik etti. İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan geminin Rusya'nın Rostov Limanı'na gideceği öğrenildi.