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İstanbul Boğazı'nda Yasalara Aykırı Balık Avı Yapanlara Cezai İşlem

İstanbul Boğazı'nda sığ suda gırgır ağı atarak balık avcılığı yapan 3 kişiye 85 bin 767 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, balıkçıların su ürünleri kanununa muhalefet ettikleri tespit edildi.