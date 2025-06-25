İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Ürünleri Yeniden Yorumlandı

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 'Gelenekten Geleceğe' temalı mezuniyet projeleriyle Türk mutfağının geleneksel ürünlerini modern tekniklerle yeniden yorumlayarak tadım etkinliği düzenledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri mezuniyet projeleri kapsamında Türk mutfağının geleneksel ürünlerini yeniden yorumladıkları tadım etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Gelenekten Geleceğe" temasıyla santralistanbul Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yerel ve coğrafi işaretli ürünlere odaklanarak hazırladıkları üç aşamalı özgün tadım menülerini konukların beğenisine sundu.

Öğrenciler, Amasya elması, Manavgat altın susamı, Köyceğiz portakalı, Urla sakız enginarı, Bursa şeftalisi, İspir fasulyesi, Buldan kestanesi tarhana, nar, tahin ve sumak gibi Türk mutfağının öne çıkan geleneksel ürünlerini menülerinde kullandı.

Gastronomi eğitimi boyunca edindikleri teknik ve teorik birikimi yaratıcılıkla birleştiren öğrenciler hem içerik hem de sunum açısından etkileyici tabaklara imza attı.

Menülerde Hint mutfağından Fransız pastacılığına, tütsülemeden fermantasyona uzanan pek çok farklı teknik bir arada kullanılarak geleneksel lezzetler modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fikret Soner, bu yılki mezuniyet projelerinde öğrencilerinin geleneksel ürünleri yalnızca teknik birer malzeme olarak değil, kültürel mirasın taşıyıcısı olarak ele aldıklarını belirtti.

Soner, köklerden beslenen, çağdaş ve yenilikçi bir bakışla hazırlanan menülerin, Türk mutfağının geleceğine dair umut ve ilham verdiğini vurgulayarak, "Yerelliği kaybetmeden dünyaya açılabilen bir mutfak vizyonunu bu projelerde somut olarak gözlemlemek çok değerliydi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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