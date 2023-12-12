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İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Betül Mardin Seminerleri Başlıyor

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İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Betül Mardin Seminerleri kapsamında iletişimcileri ve profesyonelleri ağırlayarak, iletişim sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyor. Seminerde bilim iletişimi konusu tartışılacak ve bilim iletişiminin eski ve yeni aktörleri ele alınacak. Ayrıca Kovid 19, yapay zeka, iklim değişikliği ve deprem gibi konularla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Betül Mardin Seminerleri" kapsamında iletişimcileri ve profesyonelleri ağırlayarak, iletişim sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklamasına göre, bu yıl 15'incisi, 21 Aralık'ta santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirilecek seminerde, bilim insanları ile toplumun farklı kesimlerini buluşturan ve etkileşime sokan "Bilim İletişimi" konusu multidisipliner bakış açısıyla tartışılacak.

Etkinlikte, bilim insanları, medya aktörleri, ana akım ve çevrim içi bilim anlatıcıları gibi bilim iletişiminin eski ve yeni aktörlerine odaklanarak, Türkiye ve dünyadaki bilim iletişimi uygulamaları, mevcut sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele alacak.

Seminerde Kovid 19, yapay zeka, iklim değişikliği ve deprem gibi konularla ilgili sorunlar, çözüm önerileri, bilim ve medya bakış açısı ile akademisyenler ve medya uzmanları tarafından değerlendirilecek.

"İyi, Kötü, Sözde İletişim" mottosuyla gerçekleşen "Bilim İletişimi" semineri, "Farklı Disiplinlerden Bilim İletişimi Sorunlarına Akademik Yaklaşımlar" ve "Farklı Disiplinlerden Bilim Haberlerinin Medyada Ele Alınış Biçimleri" başlıklı iki oturumda gerçekleşecek.

Seminerin ilk oturumunda Prof. Dr. Osman Selim Badur "Sağlık Alanında Bilgi İletişimi Sorunu: Aşı Karşıtlığı Örneği", Prof. Dr. Haluk Eyidoğan "Deprem Bilimde Terimler, Kavramlar, İddialar ve Gerçekler", Prof. Dr. Serkant Ali Çetin "Bilim ve Teknoloji İletişimine Vektörel Yaklaşım", Doç. Dr. Suncem Koçer "İnfodemi Bağlamında Bilim İletişimi Stratejileri" ve Prof. Dr. Burak Özçetin ise "Medyatikleşme ve Yakınsama Çağında Tarihin Kötüye Kullanımları" gibi konu başlıklarını ele alacak.

İkinci oturumda ise Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra "İklim Değişikliği Konusunda Medya Haberleri ve Kamu Algısı", Dr. Öğr. Üyesi Ayberk Can Ertuna "Sansür, Reyting ve Vasatlık Kıskacında Medyanın Bilimsel Bilgiye Yaklaşımı", Sözcü Gazetesi Dijital Dönüşüm Lideri Reha Başoğul "Dijital Medya Dönüşümlerinde Dezenformasyon Tehditleri", Teyit.org Eğitim Uzmanı Esra Özgür "Bilimsel Yanlış Bilgilerle Mücadelede Sorun ve Çözüm- Bilim Haberleri", Hypatia Bilim Youtube Kanalı Kurucusu Nurcan Seven "Toplumsal Kırılma Anlarında Bilim İletişiminin Önemi" ve Yalansavar sitesi ile Safsata kitabının yazarı Dr. Tevfik Uyar ise "Medyanın Astrolojiyle İmtihanı" gibi "sözde bilim" konularına değinecek.

Seminer kapsamında Bilgi Halkla İlişkiler Programı öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını Olarak Betül Mardin" adlı kısa film ile "yalan ve sahte" haberlerden oluşan belgesel ve sokak röportajları gösterilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

İklim Değişikliği Betül Mardin Deprem Belgesel Medya Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

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