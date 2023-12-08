İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 'Aramızda Engel Yok' etkinliği düzenlendi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Engellilik Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı, Engelli Öğrenci Birimi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Aramızda Engel Yok' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe özel gereksinimli öğrenciler, ebeveynleri, öğretmenleri ile BİLGİ ve Doğa Koleji öğrencileri katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Engellilik Çalışmaları Mükemmeliyet Alanı, Engelli Öğrenci Birimi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 'Aramızda Engel Yok' etkinliği santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklamasına göre, özel gereksinimli bireylerin topluma eşit katılımına dair farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe özel gereksinimli öğrenciler, ebeveynleri, öğretmenleri ile BİLGİ ve Doğa Koleji öğrencileri katıldı.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç, özel gereksinimli bireylere karşı toplumsal farkındalık seviyesinin artırılması için engelli bireylerin daha fazla toplumun içinde yer alması, eğitim sisteminde bu konuda farkındalık yaratacak politikalara yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

Tunç, "Toplumu dönüştürmek için bu yolda hepimize çok fazla görev düşüyor. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamamız, onları desteklememiz ve toplumun her kesiminde eşitlik ve adalet adına mücadele etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları en önemli zorluklardan birinin toplumun "yapamaz, edemez, yardıma muhtaç" algısı ve rahatsız edici bakışlarıyla karşılaşmak olduğunu kaydetti.

Özer, toplumun özel gereksinimli bireye yönelik olumsuz algısının beraberinde ayrımcılık ve dışlanmayı da getirerek hak ihlallerine de yol açabildiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Okullarda diğer veliler tarafından istenmeme, akran zorbalığına maruz kalma, okul etkinliklerinde geri planda tutulma birçok özel gereksinimli çocuğun okullarda deneyimlediği yaşantılardır. Oysa hayatları kabusmuş gibi algılanan özel gereksinimli çocuklar, eğitim haklarına eriştiklerinde, sosyal ve kültürel etkinliklere katıldıklarında diğer çocuklar gibi potansiyellerini gerçekleştirmekte, yetenekli oldukları alanlarda kendilerini geliştirmektedirler. Eğitimin tüm kademelerini başarı ile tamamlayabilmekte, meslek sahibi olabilmektedirler." dedi.

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Parin Yakupyan, Tomurcuk Kooperatifi Ortağı ve Kurum Müdürü Yasemin Güler Arınel, Tomurcuk Özel Eğitim Merkezi öğrencisi Dila Arınel ve özel gereksinimli çocuk annesi Didem Sibel Dalda Şahin'in söz aldığı panelde özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

Ayrıca panelde hayatın her alanında özel gereksinimli bireylerle ilgili alınacak yeni kararlarda özel gereksinimli bireylerden ve ailelerinden görüş alınması gerektiğine vurgu yapıldı.