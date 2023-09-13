İstanbul, Avrupa'nın önde gelen otoyol işletmecilerini ağırlıyor

Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) tarafından düzenlenen ASECAP Days Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Zirveye uluslararası nitelikte 200'den fazla otoyol, köprü ve tünel işletmecisi katılacak. ASECAP Days Zirvesi, geleceğin kara yolu ulaşım trendlerini belirleyecek ve dünya ulaşım endüstrisinin odağını Türkiye'ye taşıyacak.

İstanbul, 18-20 Eylül'de Avrupa'nın önde gelen otoyol işletmecilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği (ASECAP) her yıl düzenlediği ASECAP Days Zirvesi kapsamında, bu yıl Avrupa'daki otoyol işletmeciliği konusundaki fikir önderlerini ICA ev sahipliğinde İstanbul'da ağırlayacak.

18-20 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 50. ASECAP Days Zirvesi'ne uluslararası nitelikte 200'den fazla otoyol, köprü ve tünel işletmecisi, Türkiye'nin önde gelen altyapı işletmecileri ve sektörün önde gelen firmaları katılacak.

Geleceğin kara yolu ulaşım trendlerini belirleyecek olan ASECAP Days Zirvesi'nin İstanbul'da yapılacak olması, dünya ulaşım endüstrisinin odağını Türkiye'ye taşıyacak.

Zirvede Avrupa'nın önde gelen karayolu uzmanları; "Ulaşım altyapısını finanse etmek, eşitlik ve verimliliğin sağlanmasına nasıl yardımcı olabilir? Bu konuda hangi iyi uygulamalar var? Finansmanı ekonomik güçlendirici olarak çevre ve güvenlik hedeflerine bağlamanın en iyi yolları nelerdir? Hangi yenilikçi finansman araçları özel fonları mobilite altyapı yatırımlarına çekecek?" gibi sorulara yanıt arayacak.

Türkiye'den üye tek şirket

ASECAP'ın, Türkiye'den ilk ve tek üyesi konumunda olan ICA, Ulaştırma ve Lojistik sektörünün tüm branşlarında faaliyet gösteren, yüzde 100 Türk sermayeli, dünyadaki tek özel şirket olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ASECAP üyeliğinin, kıtaları birbirine bağlayan politik bir coğrafyaya sahip olan Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtti.

ASECAP Days kapsamında Avrupa'nın önde gelen karayolu işletmelerini İstanbul'da ağırlayacaklarına dikkati çeken Soğukpınar, "Etkinlikte, bir sivil toplum kuruluşu niteliğinde olan ASECAP'ın faaliyetlerinin önemi konusunda Türk şirketlerinde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Dünyada ulaştırma sektöründeki disiplinler içerisinde regülasyonu tamamlanmamış tek alan karayolu. Bu nedenle ASECAP üyeliğimiz büyük önem taşıyor. Avrupa standartlarını bölgemizde oluşturmaya çalışıyoruz. ASECAP Days'te otoyollar için gerekli standartların belirlenmesine katkıda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi ise ASECAP Days 2023'te kara yolu taşımacılığının geleceğinin konuşulacağına dikkati çekti. Seddi, şunları aktardı:

"ASECAP üyeleri; güvenlik, çevre, hareketlilik ve finans gibi farklı açılardan daha verimli, sosyal açıdan eşitlikçi ve daha sürdürülebilir hale getirerek ulaştırma sektörünü iyileştirmeye yönelik taahhütlerini vurgulamak üzere her yıl bir araya geliyor.

50. ASECAP Days'de; sosyal ve ekonomik gelişmeler için kilit nokta olan hareketlilik hizmetlerine eşit erişimin nasıl sağlanabileceğine odaklanacağız. Karayolu ulaşımında gerekli standartları, yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilirlik uygulamalarını masaya yatıracağız. Altyapı projelerimizin geleceğin araçlarına ve çözümlerine uygun olması gerekiyor. ASECAP, Avrupa'nın karbonsuzlaşma hedefi için köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin neler yapması gerektiğini belirliyor, başarılı örnekleri paylaşarak bilginin yayılmasını sağlıyor ve karşılaşılacak sorunlar üzerine tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüterek bugünden geleceği tasarlamaya çalışıyor."