İstanbul-Antalya Hızlı Tren Hattı Projesi İç Turizmi Olumlu Etkileyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun bir süre önce duyurduğu İstanbul, Eskişehir ve Antalya arasında yapılması planlanan hızlı tren hattı projesinin, iç turizmi olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Ülkenin önemli kentleri arasında hizmet vermesi planlanan hızlı tren hattı vatandaşların yanı sıra turizm sektörü tarafından da heyecanla karşılandı. İstanbul-Antalya Hızlı Tren Hattı'nın iki şehir arasındaki 714 kilometrelik mesafeyi 4 saat 45 dakikada aşılacağı bilgisinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 347 kilometre mesafelik mesafe olan Eskişehir ile Antalya arası ulaşım süresinin 2 saate aşılacağı duyuruldu. Otobüs ile yaklaşık 7 saatte kat edilen Eskişehir-Antalya arasının 2 saate düşmesi turizm sektöründeki uzmanlarca da olumlu gelişme olarak yorumlandı. Tatil yapmak isteyen vatandaşların en çok mesafeyi dert ettikleri ve planlarını buna göre yaptığını söyleyen yetkililer, 2 saatte alınan mesafenin başta Eskişehir olmak üzere, hızlı tren hattının geçtiği şehirlerde turizmi hareketlendireceği kanısında.

"Eskişehir'deki turizm camiası için de bir fayda sağlayacaktır"

Uzun yıllardır turizm sektöründe çalışan Osman Yurtan Koşar, yapılacak hızlı tren hattı hakkında, "Şuanda baktığımız zaman trenin İstanbul çıkışlı olarak Antalya'ya yol alması çok önemli. Aynı zamanda Eskişehir'deki misafirlerimizle beraber başlayıp, ara duraklarda Isparta ve Afyonkarahisar gibi turizme katkısı olan şehirlere de uğraması bu bölgeler için turizm açısından da bir kalkınmaya açık oluyor. Bundan dolayı da Antalya'ya özellikle Eskişehir'den kalkan otobüslerin yaklaşık olarak 4 ila 5 saat mesafelerde kat edeceği zamanda bizlere bu anlamda da fayda sağlayacaktır. Yani 2 saat gibi bir süreden ve 347 kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor. Bu sürenin kısalması en azından Eskişehir'deki turizm camiası için de bir fayda sağlayacaktır. Hızlı trenler çok talep gören bir ulaşım aracı, burada önemli olan bizim misafirlerimize ulaşır ulaşmaz hızlı trenle yolculuk yapmaları için fayda sağlamayı düşünüyoruz açıkçası. En azından bu tür talepler olduğu zaman hazırlıklarımızı yapıp, bakan beyin de açıkladığı gibi biz kendileriyle ya da buradaki tren garı yetkilileriyle görüşüp, onlarla da bir mutabakat sağlayıp hemen hızlı tren ile entegrasyon sistemi yapabiliriz" dedi.

"Hızlı trenle beraber misafirlerin tatil süreleri de uzayacaktır"

Tatil yapmak isteyen vatandaşların en büyük engellerden birinin ulaşım olduğuna değinen Koşar, uzun yolculukların tatilcileri caydırdığına değindi. Tren biletinin ucuz olması ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayacağından dolayı hattın Eskişehir dahil, hattın geçtiği illerde turizmi canlandıracağına değinen Osman Koşar, "Biliyorsunuz masraflar günden güne artıyor. Kendi ulaşım araçlarıyla da ulaşmaya çalışan misafirlerimize de bir bütçe ayırmak zorundalar, en azından buradan kısma olabilir. Otobüs fiyatları daha açıklanmadı tabi ama hızlı tren Türkiye'nin neresine giderse gitsin otoyola ve otobüse göre daha uygun oluyor. Bundan kaynaklı olarak da örnek veriyorum 400 liralık bir masraf olacağına yaklaşık 250 lira bir kişiye yetebilir ve bundan kaynaklı da bütçe dostu bir alternatif olabilir. Kesinlikle bunun bir onayı olabilir. Yolun ne kadar uzun olduğunu varsayarsak, yol ne kadar kısa olursa popülaritesi de o kadar artar. Yani bugün mesela Kütahya ve Afyonkarahisar termal bölgesi buraya daha yakın olduğu için yönlendiriyoruz ama örnek veriyorum Nevşehir ve Kozaklı bölgesinde de otellerimiz var ama biz onları öneremiyoruz. Neden? Çünkü mesafe çok olduğu için. Baktığımız zaman bazı Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesinde ki otellerle Antalya'daki oteller özellikle kış zamanında hemen hemen aynı fiyatlarda oluyor. Biz termal bölge olduğu için vatandaşları Afyonkarahisar'a yönlendiriyoruz ama Antalya'da daha uygun fiyatlı otellerimiz de var kış döneminde çok talep gördü. Bu hızlı trenin de açılmasıyla beraber inanıyorum ki Antalya bölgesinin kış sezonunda da aktif olacağı tartışılmazdır. Hızlı trenle beraber misafirlerin tatil süreleri de uzayacaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR