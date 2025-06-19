İstanbul'a Yakın Plaj Önerileri

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Enuygun.com, İstanbul'a kısa mesafede deniz ve kum keyfi sunan plajları tanıttı. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Yalova ve Bursa'daki plajlar, uygun ulaşım mesafeleri ve sundukları hizmetlerle öne çıkıyor.

Enuygun.com, İstanbul'a kısa mesafede bulunan deniz ve kum imkanı sunan plaj önerilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde kısa sürede ulaşılabilecek plajlar öne çıkıyor. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yer alan Dallas Plajı, kumsalı ve çevresindeki kamp alanları ile dikkati çekiyor. İstanbul'dan yaklaşık 1,5-2 saatlik araç yolculuğuyla ulaşılabilen plajda şemsiye, şezlong, duş, soyunma kabini, tuvalet, büfe ve ücretli otopark gibi hizmetler bulunuyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kıyıköy Halk Plajı, İstanbul'a 160 kilometre mesafede konumlanıyor. Plajda şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, tuvalet, büfe ve cankurtaran hizmeti sunuluyor.

Yeşil longoz ormanlarıyla masmavi denizin buluştuğu İğneada Plajı ise Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yer alıyor. Yaklaşık 238 kilometre uzaklıktaki İğneada, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle öne çıkıyor.

Erikli Plajı, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli Köyü'nde, Saroz Körfezi kıyısında yer alıyor. Mavi bayraklı plaj, denizi, kumsalı, kamp alanları ve yaz festivalleriyle biliniyor. İstanbul'a 260 kilometre mesafede olan plajda çeşitli sosyal tesisler yer alıyor.

Kerpe, Çınarcık ve Mudanya da tercih ediliyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kerpe Plajı, İstanbul'dan 2-2,5 saatte ulaşılabilecek mesafede bulunuyor. Mavi bayraklı plajda şemsiye, şezlong, duş, soyunma kabini, tuvalet, büfe, otopark ve cankurtaran gibi imkanlar sağlanıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi ise İstanbul'a 115 kilometre mesafede bulunuyor. İlçedeki Çınarcık Plajı ücretsiz olup, belediye tarafından işletiliyor. Ayrıca Armutlu ilçesindeki Fıstıklı Plajı da ince kumlu sahil şeridiyle tanınıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi de denize girmek isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. Kumyaka, Eşkel ve Mesudiye gibi plajların yanı sıra Güzelyalı ve Burgaz sahilleri de şehir merkezine yakınlığıyla günübirlik tatilcilerce tercih ediliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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