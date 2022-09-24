İstanbul'a 8 ayda 10 milyondan fazla turist geldi

Her mevsim yabancı ziyaretçi ağırlayan İstanbul'a son 8 ayda yabancı turist akını yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente ağustosta 1 milyon 665 bin 983 yabancı turistin geldiğini duyurdu. Yerlikaya yılın son 8 aylık döneminde ise İstanbul'a gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 180 bin 789 olduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'a gelen yabancı turist sayısına yönelik olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya kente ağustosta 1 milyon 665 bin 983 yabancı turistin geldiğini ifade ederek yılın 8 aylık bölümünde şehre gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 180 bin 789 olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehre ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turistin geldiğini aktardı.

Bu yılın 8 ayında şehre gelen yabancı turist sayısının ise 10 milyon 180 bin 789 olduğunu kaydeden Yerlikaya, yabancı turistlerin geldiği ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve ABD olduğunu belirtti.