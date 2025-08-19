"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken, "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" açıklamasıyla tartışma yaratan iş insanı Yılmaz Elaldı'nın sahibi olduğu Hacıbaba Pastaneleri iflasın eşiğine geldi.

Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, mali darboğaza girdi. Ekonomik zorluklar nedeniyle Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Hacıbaba Pastaneleri ile HBB Sosyal Hizmetler'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato sürecinin denetimi için şirketlere ise üç kişilik de konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmedildi. Şirketler için konkordato davasının bir sonraki duruşması da 6 Kasım'a bırakıldı.

ÖNCEKİ KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Hacıbaba Pastaneleri hakkında 15 Mayıs'ta konkordato ilanı yayımlanmış, bu kapsamda şirket için geçici mühlet kararı verilmişti. Ancak 21 Temmuz'da şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilmiş ve daha önce verilen geçici mühlet kaldırılmıştı.

'İŞSİZLİK' KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Hacıbaba Pastaneleri'nin sahibi Yılmaz Elaldı, 2022'de yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. İstanbul'da eleman bulamadığından dert yakınan ve "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen Elaldı'nın açıklamaları büyük tartışma yaratmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı

17 kişi tutuklandı! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıdilay yurttaş:

İflas yok iş bilmemezlik var

Yorum Beğen225
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Demirhan:

Hakkını verenlerden bugün ??

yanıt19
yanıt2
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Ulke bunun iş insanı görünümlü pelesengler yüzünden bu halde

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

maaşlar düşük aklı başında kişi gereksiz harcama yapmıyor piyasada para dönmüyor ülke bir iki kişiye çalışıyor zaten o sözleri kullanan akılda birinin işlerinin yolunda gitmesi normal olmazdı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTamer Çakır:

kafanızın basmadığı nokta şu insanların alım gücü yoksa siz iflas edersiniz sizin müşteriniz 10 milyon cebi para dolu dünyadan bir haber kişiler değil hergün yaşamın içindeki 70 milyon kişi müşteriniz olursa ayakta durursunuz ben ekonomist değilim ama halkım

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ne diyordu beyinsiz biri Avrupa bizi kıskanıyor Bu iflas edende ülke yerin dibine girmiş ekonomi çökmüş alakasız lakırdı edersen sonuç bu olur Bir avuç mutlu azınlık kaçarken nallarınız geride kalacak

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

milletin alım gücü olmayınca önce lüks tüketimden vazgeçer. yapacak birşey yok.

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

iş beğenmezllık yok , ne insandan anlamak var, ve yonetım var, ne ınsanı ınsan yapan olgularda anlaşılabılırlık var, insanı at gozluguyle gormeye devam edersenız bu şekilde yorum yaparsınız, bu yorumu yapan( iş beğenmıyorlar ) ne kendını anlamıstır ve ınsanları

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kaleci transferinde büyük sürpriz! 20 milyon euroluk teklif yapıldı

Kaleci transferinde büyük sürpriz! 20 milyon euroluk dev teklif
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum

Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.