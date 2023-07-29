İşsizlik Sigortası Fonu Prim Geliri Oranı Artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yüzde 30 olan İşsizlik Sigortası Fonu prim geliri oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı. Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, yüzde 30 olan "İşsizlik Sigortası Fonu", prim geliri oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı. 29 Temmuz itibarı ile yürürlüğe giren karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek. - ANKARA