Tüik: Temmuz Ayında İşsizlik Oranı 0,3 Puanlık Azalışla Yüzde 10,1 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 oldu. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,1 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 oldu. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,1 olarak tahmin edildi.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bugün yayınladı. TÜİK'in verileri şöyle:

"MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,1 OLDU: Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 oldu. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ÖNCEKİ AYA GÖRE AZLDI: İstihdam edilenlerin sayısı, temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 47,3 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 64,6 iken kadınlarda yüzde 30,3 olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6 OLDU: İşgücü, temmuz ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,6 oldu. İşgücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1 OLDU: 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 16,2, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,1 SAAT OLDU: İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,5 OLDU: Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, temmuz ayında bir önceki aya göre 2,0 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 olarak tahmin edildi."