İşsizlik Oranı Yüzde 8'e Geriledi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm temmuz ayında pekişirken, işsizlik oranı aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8 düzeyine inmiştir. Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir. Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir. Gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15 düzeyine; kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1,6 puan azalarak yüzde 10,9'a gerilemiştir. Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır. Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmayı ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.