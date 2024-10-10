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İşsizlik Oranı Ağustosta Düşüş Gösterdi

İşsizlik Oranı Ağustosta Düşüş Gösterdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayı işsizlik oranının 0,3 puan düşerek %8,5 olduğunu ve istihdam artışının 13,5 milyona ulaştığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işgücü piyasaları ve istihdama yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor. İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. İlk sekiz ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı. Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Finans

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